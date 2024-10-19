Минобороны: под контроль России перешел населенный пункт Зоряное в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Зоряное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районе четырех населенных пунктов: Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка.

«Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — добавили в оборонном ведомстве.

В результате боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли до 830 солдат, два транспортных средства и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Ранее Минобороны показывало кадры бегства боевиков ВСУ из Любимовки в Курской области. Осознав, что российские войска могут их окружить, украинские солдаты кинулись в сторону границы.