ВС России нанесли удары по транспортным объектам, используемым ВСУ

Российские войска за минувшие сутки атаковали объекты транспортной инфраструктуры, задействованные Вооруженными силами Украины. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило Минобороны России .

По информации ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо транспортных объектов, целями стали площадки хранения и запуска дронов и наземных роботизированных комплексов, а также склады боеприпасов.

В министерстве добавили, что российские военные поразили пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Всего в сводке упоминаются удары по целям в 148 районах.

Кроме того, Минобороны заявило о перехвате за сутки шести крылатых ракет — четырех «Фламинго» и двух «Нептун».

Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА, летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.