ВС России ликвидировали 70 бойцов ВСУ ударом по полигону в Херсонской области

Российские войска нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону ВСУ в районе Давыдова Брода в Херсонской области. Погибли свыше 70 бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, потери противника превысили 70 военнослужащих. Также в ходе обстрела ликвидировали более 10 автомобилей и расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран».

Российские военные выявили расположение полигона ВСУ в результате оперативно-тактических действий. После анализа цели они ударили «Искандером-М» с кассетной боевой частью в момент максимального скопления сил противника.

Атака была скоординирована с разведкой, что позволило достичь значительных потерь среди военных и техники ВСУ.

Украинские Сухопутные войска ранее сообщили, что в результате ракетного удара ВС России пострадали 14 бойцов, также сообщалось о трех погибших. В момент обстрела они тренировались на полигоне.