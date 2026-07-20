Балицкий доложил Путину о взятии трассы Р-280 «Новороссия» под контроль ВС Росси

Российские бойцы установили полный контроль над автомобильной трассой Р-280 «Новороссия». Об этом президенту страны Владимиру Путину доложил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Трасса Р-280 „Новороссия“ полностью взята под контроль России», — отметил он.

Балицкий добавил, что из-за совершенствования средств защиты в Запорожской области снизилась эффективность украинских беспилотников.

«Могу сказать, к чести военных в первую очередь, что упала эффективность украинских дронов. Средства, которые применяются, все время совершенствуются», — подчеркнул губернатор.

Несколько дней назад известный телеведущий Владимир Соловьев вместе со съемочной командой оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе Р-280 «Новороссия». Военные поразили беспилотник противника с помощью дрона-перехватчика.