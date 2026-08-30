ВС России нанесли удар по комбинату асбестоцементных изделий в Киеве

В Киеве под удар российских военных попал комбинат асбестоцементных изделий. Об этом сообщили в Минобороны .

Его склады, как добавили в ведомстве, использовали для хранения взрывчатки — в интересах компании «Умные боеприпасы», которая производит беспилотники и боеприпасы.

Также бойцы ВС России впервые ликвидировали бронеавтомобиль Titan-S, который Вооруженным силам Украины поставляли из Канады. До этого Минобороны не сообщало об уничтожении этой техники ни разу за весь ход специальной военной операции.

На Краснолиманском направлении российские военные группировки войск «Запад» сбили украинские беспилотники при помощи воздушного тарана.

Накануне силовое ведомство иронично сообщило о массированном ударе ракет и беспилотников по объектам на Украине. Авторы подписали пост фразой «Герани разнесли „гнездо“ Фламинго».