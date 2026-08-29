Минобороны фразой о «„гнезде“ Фламинго» пошутило об ударах по арсеналам ВСУ

Ироничную картинку с изображением ударного беспилотника и фразой «ночное бинго» проиллюстрировала пресс-служба Минобороны после сообщения об ударах по складам с вооружением в Киевской области. Пост авторы подписали фразой «Герани разнесли „гнездо“ Фламинго», поставив в конце эмодзи в виде горящего пламени.

В официальной сводке ведомства говорилось, что в ночь на субботу, 29 августа, под массированный удар ракет и беспилотников попали склады с боеприпасами и ускорителями дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2 в селе Милая.

Кроме того, в зону поражения попал транспортно-логистический центр компании «Фим Сервис», который переоборудовали под склад для хранения компонентов дальнобойных крылатых ракет «Фламинго».

Оба помещения загорелись. Когда огонь добрался до боеприпасов, то они начали взрываться. Звуки детонации и дым дошли до Киева.