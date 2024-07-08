ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины

Минобороны: Россия ответила Украине ударом по объектам ВПК и авиабазам

Фото: РИА «Новости»

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, так военные ответили на попытки киевского режима причинить ущерб российской энергетике и экономике.

«Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Заявления украинских властей о ракетном ударе России якобы по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. В министерстве добавили, что киевский режим пускается на подобные обвинения и устраивает истерики перед саммитами покровителей из НАТО не первый раз.

Ранее российские военные ударили по району железнодорожной станции в Харьковской области. Там готовили поезд с техникой ВСУ, в том числе ракетами. В Херсонской области ВС России уничтожили склад с боекомплектом и беспилотниками украинской армии, а в Николаевской области поразили военный аэродром Мартыновка.

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