Самолет повредило взрывом на аэродроме в Николаевской области

По его информации, удары по военному аэродрому в Вознесенском районе нанесли днем 5 июля. Лебедев сообщил, что раздались два взрыва, причем второй гораздо громче первого.

«По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило», — сказал он.

Взрыв прозвучал в Одесской области во время воздушной тревоги. В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры в городе Никополь. В Сумской области от ударов беспилотниками вышли из строя объекты энергетики, жители остались без электричества и воды.