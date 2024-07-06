Самолет повредило взрывом на аэродроме в Николаевской области
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военному аэродрому Мартыновка
Вооруженные силы России атаковали военный аэродром Мартыновка в Николаевской области. Прогремели два мощных взрыва, украинский самолет получил повреждения, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Сергей Лебедев.
По его информации, удары по военному аэродрому в Вознесенском районе нанесли днем 5 июля. Лебедев сообщил, что раздались два взрыва, причем второй гораздо громче первого.
«По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило», — сказал он.
Взрыв прозвучал в Одесской области во время воздушной тревоги. В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры в городе Никополь. В Сумской области от ударов беспилотниками вышли из строя объекты энергетики, жители остались без электричества и воды.