Самолет повредило взрывом на аэродроме в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военному аэродрому Мартыновка

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России атаковали военный аэродром Мартыновка в Николаевской области. Прогремели два мощных взрыва, украинский самолет получил повреждения, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Сергей Лебедев.

По его информации, удары по военному аэродрому в Вознесенском районе нанесли днем 5 июля. Лебедев сообщил, что раздались два взрыва, причем второй гораздо громче первого.

«По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило», — сказал он.

Взрыв прозвучал в Одесской области во время воздушной тревоги. В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры в городе Никополь. В Сумской области от ударов беспилотниками вышли из строя объекты энергетики, жители остались без электричества и воды.

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