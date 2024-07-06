«Сгорела вся команда дроноводов». В подполье сообщили об ударе по объекту ВСУ в Васильевке

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по складу ВСУ в Васильевке

Фото: РИА «Новости»

Российские бойцы нанесли удар по складу с боекомплектом и беспилотниками, а также операторам дронов в Васильевке. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подконтрольный ВСУ населенный пункт находится в Снигиревском районе Херсонской области.

«Днем 4 июля был нанесен удар по военному складу в Снигиревском районе. Сопротивление <…> сообщает о мощном прилете в селе Васильевка», — рассказал собеседник агентства.

По информации источника Лебедева, удар уничтожил не только склад с боекомплектом и БПЛА.

«Сгорела вся команда „дроноводов“, которой хвастались в ВСУ. Раненых не было, известно, что пока извлекли 14 погибших бандеровцев», — добавил он.

Ранее Лебедев сообщал об атаке ВС РФ на военный аэродром Мартыновка в Николаевской области. В результате, по его данным, повреждения получил один украинский самолет.

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