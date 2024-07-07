ВС России ударили по району ж/д станции в Харьковской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по району ж/д станции в районе Лозовой

Российские военные ударили по району железнодорожной станции города Лозовой в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В момент атаки, которую произвели в ночь на 7 июля, там находился состав с украинской военной техникой. В Лозовой раздался сильный взрыв.

«Удар нанесен в стороне Ранжирного парка железнодорожной станции Лозовая», — отметил представитель подполья.

По словам Лебедева на станции готовили поезд с техникой ВСУ, в составе также находились пока не опознанные ракеты.

Накануне координатор николаевского подполья сообщил об ударе по объекту ВСУ в Васильевке. По его информации, в результате украинские военные лишились склада с боекомплектом, беспилотников и команды операторов БПЛА.