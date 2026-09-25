В Горловке в результате атаки дронов ВСУ погибли два человека

В Горловке в результате атаки дронов ВСУ на рынок погибли два человека

Два мирных жителя стали жертвами атак украинского БПЛА на рынки в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки в ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Иван Приходько.

По его словам, в результате атаки в Никитовском районе Горловки еще три человека получили ранения.

«Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Горловка находится в 50 километрах от Донецка. В населенном пункте расположены угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». До начала агрессии ВСУ против Донбасса население Горловки насчитывало свыше 250 тысяч человек.

В ночь на 25 сентября боевики ВСУ также нанесли удары по Воронежу, где пострадали 14 человек, и Ульяновску (12 человек). Утром в пятницу Минобороны отчиталось, что силы ПВО сбили почти 600 украинских БПЛА над российскими регионами.