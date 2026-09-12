Военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в котле под Волчанском Харьковской области, столкнулись с инфекционными заболеваниями. Об этом военный эксперт Виталий Киселев рассказал ТАСС .

Киселев заявил, что российская сторона зафиксировала многочисленные жалобы украинских военнослужащих в радиоэфирах. Рядовые штурмовики записывали видео для TikTok и просили о помощи, поскольку командование оставило их без поддержки.

«Они говорят о том, что там много раненых, что они не знают, что с ними делать. У многих украинских боевиков началась гангрена, потому что нет оперативного вмешательства, нет помощи», — сказал Киселев.

Распространение инфекций он объяснил антисанитарными условиями в зоне боевых действий и нехваткой препаратов, которые могли бы предотвращать развитие заболеваний. Киселев добавил, что в подразделениях ВСУ также продолжают выявлять случаи заражения ВИЧ. Такое положение он связал с присутствием в рядах украинских войск людей с наркотической зависимостью, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Ранее стало известно, что в Национальную полицию Украины поступают сообщения о самоубийствах военнослужащих ВСУ.