Путин: ВС РФ заблокировали два очага ВСУ, в одном из них — 10 тысяч бойцов

Российские военные заблокировали два очага с бойцами ВСУ на Купянском направлении. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай

«В одном очаге — практически окружение, там войска украинские прижаты к водохранилищу — где-то около 10 тысяч группировка заблокирована», — сказал он.

Ранее российский лидер обвинил натовские страны в развязывании украинского конфликта, подчеркнув, что своими действиями Запад вынудил Россию начать специальную военную операцию.

Путин также добавил, что другие страны должны осознать тот факт, что бесполезно давить на Россию, но при этом Москва всегда открыта к достижению договоренностей со всеми участниками мирового сообщества.

Президент РФ также отметил, что США усилили свою ведущую роль в Европе благодаря украинскому конфликту.