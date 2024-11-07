Путин предупредил, что давить на Россию бесполезно

Путин: Россия всегда готова договариваться, а давить на нее бесполезно

Другие страны должны понять, что давить на Россию бесполезно, но она всегда открыта к достижению договоренностей. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно», — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия всегда готова договариваться со всеми участниками международного сообщества, но с учетом взаимных законных интересов.

Также он указал, что Россия не строит отношения с какими-либо странами, чтобы выступать против других государств. При этом Путин заверил, что готов к возобновлению контактов с лидерами некоторых стран Запада.

Во время выступления Путин заявил, что лидеры стран НАТО довели ситуацию на Украине до государственного переворота и спровоцировали конфликт. Своими действиями они вынудили Россию начать спецоперацию.