Иностранных наемников задействовали для помощи ВСУ под видом волонтеров-медиков
РИА «Новости»: иностранные наемники воюют на стороне ВСУ в составе медбатальона
Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в составе украинского добровольческого батальона «Госпитальеры». Об этом сообщило РИА «Новости».
«Госпитальеры» якобы оказывали медицинскую помощь и передвигались на машинах скорой помощи. Батальон создала член «Правого сектора»* Яна Зинкевич.
Иностранцы называют себя «инструкторами» по медицинской помощи и «волонтерами-медиками».
По данным агентства, один из «Госпитальеров» Пол Уиттл из Англии, представляющий себя как «инструктор/медик», подготовил более 200 украинских боевиков и был награжден благодарностью мэра города Жашкова Черкасской области «за помощь в подготовке территориальной обороны».
Ранее украинский военный рассказал, что им отдали приказ расстреливать мирных жителей Курской области.
*Запрещенная в России экстремистская организация.