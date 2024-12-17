РИА «Новости»: иностранные наемники воюют на стороне ВСУ в составе медбатальона

Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в составе украинского добровольческого батальона «Госпитальеры». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Госпитальеры» якобы оказывали медицинскую помощь и передвигались на машинах скорой помощи. Батальон создала член «Правого сектора»* Яна Зинкевич.

Иностранцы называют себя «инструкторами» по медицинской помощи и «волонтерами-медиками».

По данным агентства, один из «Госпитальеров» Пол Уиттл из Англии, представляющий себя как «инструктор/медик», подготовил более 200 украинских боевиков и был награжден благодарностью мэра города Жашкова Черкасской области «за помощь в подготовке территориальной обороны».

Ранее украинский военный рассказал, что им отдали приказ расстреливать мирных жителей Курской области.

*Запрещенная в России экстремистская организация.