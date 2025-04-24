Подпольщик Лебедев заявил об ударе по заводу Малышева в Харькове

Бойцы ВС России нанесли удары по заводу в Харькове, где размещалась западная техника, в том числе танки Leopard. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилеты по цехам завода Малышева», — сказал он.

По словам Лебедева, в момент удара на территории объекта находилось около 10-12 танков Leopard. Помимо этого, удалось уничтожить цех, где производился ремонт дула пушек, а также документацию и специальную литературу.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. Бойцы ВС России использовали высокоточное оружие большой дальности и БПЛА.