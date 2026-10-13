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    ВС РФ поразили в Киевской области логистический склад Микуличи

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные поразили логистический склад в Киевской области, на котором хранили ударные БПЛА украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Бойцы ударили по складу Микуличи. Кроме того, поразили и сухогруз в Бугкском Лимане, который доставлял в порт Николаев различные грузы.

    Ранее стало известно, что российские военнослужащие ведут бои за Николаевку, Варваровку и Нефедовку, находящихся в котле окружения в Харьковской области. Потери окруженной украинской группировки достигли до 60 единиц живой силы, также ВСУ лишились автомобиля и пятерых наземных роботизированных комплексов.

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