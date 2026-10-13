Российские бойцы ведут бои за Николаевку и Нефедовку в Харьковской области

Российские военнослужащие ведут бои за Николаевку, Варваровку и Нефедовку, находящиеся в котле окружения в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка и Нефедовка Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Потери окруженной украинской группировки достигли до 60 единиц живой силы, также ВСУ потеряли автомобиль и пять наземных роботизированных комплексов.

Кроме того, во время боев за освобождение населенных пунктов Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области ВС России продолжают увеличивать внешнюю зону контроля.

Ранее Минобороны сообщило, что российские бойцы поразили логистический центр в Николаевской области и два сухогруза.