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    Российские бойцы ведут бои за Николаевку и Нефедовку в Харьковской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военнослужащие ведут бои за Николаевку, Варваровку и Нефедовку, находящиеся в котле окружения в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

    «В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка и Нефедовка Харьковской области», — заявили в ведомстве.

    Потери окруженной украинской группировки достигли до 60 единиц живой силы, также ВСУ потеряли автомобиль и пять наземных роботизированных комплексов.

    Кроме того, во время боев за освобождение населенных пунктов Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области ВС России продолжают увеличивать внешнюю зону контроля.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские бойцы поразили логистический центр в Николаевской области и два сухогруза.

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