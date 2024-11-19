Плачевное положение Украины на поле боя ввергло президента Владимира Зеленского в отчаяние. Он обратился к европейским странам в поисках финансирования, сообщил YouТube-каналу Dialogue Works бывший советник НАТО, отставной полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Ситуация на Украине стала крайне тяжелой для украинских сил, и, вероятно, мы также видим, что Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержки», — сказал он.

Из-за опасений о сокращении поддержки новым президентом США Дональдом Трампом украинский лидер, по словам Бо, сделал ставку на поддержку союзников из Европы. Полковник заявил, что Зеленский отчаянно бросился к европейцам в надежде убедить их нарастить объемы помощи.

Трамп не станет дожидаться военных успехов Украины, заявил историк Сергей Радченко. По его прогнозу, если не удастся остановить конфликт дипломатическим путем, американский президент возложит вину на Зеленского.