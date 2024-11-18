Приехавший в Покровск Зеленский заявил о напряженной ситуации

Зеленский рассказал о напряженной ситуации в подконтрольном ВСУ Покровске

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил находящийся под контролем ВСУ Покровск (украинское название Красноармейска) в Донецкой Народной Республике. Снятое в городе видео он опубликовал в Telegram-канале .

Ситуацию на этом участке проведения специальной военной операции украинский лидер назвал «напряженной», а также отчитался о встрече и награждении бойцов дислоцированной в Покровске бригады.

«Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады», — написал Зеленский.

На опубликованном ролике видно, что украинский лидер общается с солдатами и вручает награды особо отличившимся военнослужащим.

Ранее Генштаб Украины заявил о нескольких десятках попыток российских военных прорвать оборону населенных пунктов на Покровском направлении. О тяжелой для ВСУ ситуации на этом участке боевых действий Зеленскому докладывал главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский.