Владимир Зеленский после выборов в США неожиданно поменял свое мнение об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X .

Он обратил внимание, что для смены риторики Зеленскому потребовалось всего семь дней с момента переизбрания экс-президента США Дональда Трампа.

«Зеленский хочет „мира к 2025 году“. Потребовалась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки!» — отметил Дюпон-Эньян.

Кардинальные перемены в высказываниях украинского лидера свидетельствуют о том, что ситуацию уже давно можно было урегулировать, добавил французский политик. По его мнению, конфликт разжигали американские демократы, а также их пособники — президент Франции Эммануэль Макрон и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Украину ждет крах, если администрация Трампа навяжет ей неприемлемые условия для переговоров. Также он не исключил, что поддержка ВСУ со стороны США сократится.