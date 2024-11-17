Шольц раскритиковал отсутствие Зеленского на саммите G20

Канцлера Германии Олафа Шольца очень разочаровало, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии. Об этом немецкий политик сказал журналистам перед вылетом в Рио-де-Жанейро, сообщила газета Der Spiegel .

Его огорчило, что Зеленский не стал гостем мероприятия. Шольц отметил, что «не хочет скрывать сожаление в связи с тем, что украинский президент, в отличие от других встреч, на эту не был приглашен». Канцлер признался, что многое сделал, чтобы Зеленского позвали.

«Я очень много работал для этого, как и другие», — процитировало его издание Presse Augsburg.

По мнению Шольца, отсутствие украинского президента на саммите продемонстрировало, «какие большие задачи нас ждут впереди».

Саммит G20 пройдет 18–19 ноября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин ехать на мероприятие отказался, чтобы не срывать его работу.