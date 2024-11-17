Зеленский станет козлом отпущения, если переговоры с Россией провалятся

FT: Трамп может обвинить Зеленского в провале на переговорах

Фото: РИА «Новости»

Избранный американский лидер Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность закончить конфликт на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил британско-российский историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко в беседе с Financial Times (FT).

По словам историка, у Трампа нет терпения, чтобы ждать успехов ВСУ на передовой. При этом взгляды политика по поводу украинского кризиса могут не совпадать с точкой зрения России.

«Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс», — заявил Радченко.

По мнению эксперта, на фоне этого будущий американский президент может отказаться от Украины и позволить России победить в конфликте.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если Белый дом будет возглавлять Трамп, то конфликт завершится быстрее. При этом точную дату окончания кризиса политик называть не стал.

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