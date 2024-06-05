Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На Украине утром 5 июня объявили всеобщую воздушную тревогу. Сигнал об опасности зазвучал во всех регионах, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил страны в своем Telegram-канале .

«Вся Украина — ракетная опасность», — заявила пресс-служба в 07:14.

Несколько раз за ночь военные заявляли об угрозе атак дронами в Полтавской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях, тактической авиации — в Харьковской области. Взрывы от работы систем ПВО прогремели в Полтаве.

В России ночью остановили пять беспилотников. Из них по два в Белгородской и Курской областях, один в Воронежской. В последнем случае БПЛА засекли на малой высоте и не объявляли тревогу. К югу от Крымского моста пролетал американский разведывательный дрон.