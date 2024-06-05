Силы ПВО за ночь перехватили пять беспилотников над Россией

Минобороны: ПВО сбили 5 БПЛА, в том числе один дрон в Воронежской области

Ночью в Белгородской, Курской и Воронежской областях нейтрализовали пять украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России .

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам», — объявила пресс-служба.

Дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности пять дронов. Из них один засекли в Воронежской области, по два — в Курской и Белгородской.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дрон уничтожили на предельно малой высоте в окрестностях Воронежа. Никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.

Американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk заметили южнее Крымского моста. Беспилотник с позывным FORTE12 зафиксировал сервис Flightradar24.