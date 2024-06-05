Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к Воронежу

Дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник ВСУ на подлете к Воронежу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — уточнил глава региона.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Гусев добавил, что в регионе не вводили режим опасности беспилотников. По его словам, он держит ситуацию на контроле.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородской области. Повреждения получила передняя часть машины, сам водитель не пострадал.

Еще один беспилотник ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль в белгородском селе Муром. Водитель машины погиб в результате взрыва, само авто полностью сгорело.