Американский дрон-разведчик снова засекли в районе Крымского моста

Американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 снова появился в воздушном пространстве к югу от Крымского моста. Об этом сообщила «Военная хроника» со ссылкой на данные веб-сервиса Flightradar24.

Как заявили военкоры, дрон сейчас нарезает круги в воздушном пространстве в 170 километрах от Ялты.

До этого днем над нейтральными водами Черного моря засекли американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, который, предположительно, поднялся в воздух с сицилийского аэродрома Катания и пересек воздушное пространство Греции и Болгарии. За его полетом следили более пяти тысяч пользователей, пока он не перестал отображаться на карте.

Ранее общественник Владимир Рогов заявил, что натовские дроны-разведчики собирают данные для подготовки ударов по российской территории, в частности, по Крыму и Краснодарскому краю.