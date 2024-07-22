Воздушную тревогу объявили на северо-востоке Астраханской области

Утром 22 июля в Ахтубинском районе на северо-востоке Астраханской области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем Telegram-канале .

«Уважаемые жители! Объявлена „Воздушная тревога“. Прошу не паниковать и без необходимости не покидать жилые помещения», — заявил он.

Ночью над российскими регионами обезвредили 75 беспилотников. Из них 45 дронов уничтожили в Ростовской области. В Туапсинском районе на юго-западе Краснодарского края сбили восемь БПЛА, никто не пострадал. В Смоленской области ликвидировали украинский дрон-камикадзе. В Белгородском районе одноименной области дрон-камикадзе налетел на движущийся по дороге автомобиль, водитель получил контузию, ранения плеча и головы.

Украинские военные задействовали ранее не используемые аэродромы. Подпольщики заявили, что противник активизировал свою авиацию.