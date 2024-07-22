Украинский дрон-камикадзе уничтожили в Смоленской области
Губернатор Анохин: средства ПВО сбили дрон ВСУ под Смоленском
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон-камикадзе в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.
ВСУ попытались атаковать объекты в Вяземском районе.
«Запущенный киевским режимом БПЛА уничтожен в воздухе», — написал Анохин.
В результате никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали. Губернатор призвал жителей Смоленской области сохранять спокойствие.
Этой же ночью в Туапсинском районе Краснодарского края средства ПВО поразили восемь БПЛА. Местные жители не пострадали.
В Воронежской области объявляли опасность атаки дронов. Глава региона Александр Гусев посоветовал населению следить за дальнейшими оповещениями.