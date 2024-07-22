Украинский дрон-камикадзе уничтожили в Смоленской области

Губернатор Анохин: средства ПВО сбили дрон ВСУ под Смоленском

Фото: РИА «Новости»

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон-камикадзе в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

ВСУ попытались атаковать объекты в Вяземском районе.

«Запущенный киевским режимом БПЛА уничтожен в воздухе», — написал Анохин.

В результате никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали. Губернатор призвал жителей Смоленской области сохранять спокойствие.

Этой же ночью в Туапсинском районе Краснодарского края средства ПВО поразили восемь БПЛА. Местные жители не пострадали.

В Воронежской области объявляли опасность атаки дронов. Глава региона Александр Гусев посоветовал населению следить за дальнейшими оповещениями.

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