Активность на украинских аэродромах выросла

Подпольщик Лебедев: на каждом украинском аэродроме стоит 1-2 самолета

На каждом украинском аэродроме, ориентировочно, всегда стоят один-два самолета. Об этом в интервью ТАСС заявил представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, указав на возросшую активность в воздушных гаванях страны.

ВСУ, подчеркнул Лебедев, начали задействовать ранее не использовавшиеся аэродромы.

«Николаевский аэропорт гражданский сейчас работает тоже в полный рост. Люди видят и слышат там реактивные двигатели, взлеты самолетов», — отметил он

Представитель подполья уточнил, что пока в основном там поднимаются в воздух небольшие одномоторные самолеты. Лебедев допусти, что это связано с обучением пилотов.

В подолье также выяснили, что на Украине приступили к ремонту старых аэродромов. С них запускают беспилотники.

Лебедев 18 июля сообщал об удару по военному аэродрому в Миргороде. По его словам, там принимали самолеты, среди которых были тренировочные воздушные суда британского производства.

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