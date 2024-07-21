Активность на украинских аэродромах выросла
Подпольщик Лебедев: на каждом украинском аэродроме стоит 1-2 самолета
На каждом украинском аэродроме, ориентировочно, всегда стоят один-два самолета. Об этом в интервью ТАСС заявил представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, указав на возросшую активность в воздушных гаванях страны.
ВСУ, подчеркнул Лебедев, начали задействовать ранее не использовавшиеся аэродромы.
«Николаевский аэропорт гражданский сейчас работает тоже в полный рост. Люди видят и слышат там реактивные двигатели, взлеты самолетов», — отметил он
Представитель подполья уточнил, что пока в основном там поднимаются в воздух небольшие одномоторные самолеты. Лебедев допусти, что это связано с обучением пилотов.
В подолье также выяснили, что на Украине приступили к ремонту старых аэродромов. С них запускают беспилотники.
Лебедев 18 июля сообщал об удару по военному аэродрому в Миргороде. По его словам, там принимали самолеты, среди которых были тренировочные воздушные суда британского производства.