Восемь беспилотников уничтожили в окрестностях Туапсе

Ночью в Туапсинском районе на юго-западе Краснодарского края обезвредили восемь беспилотников. Никто не пострадал, сообщил глава районной администрации Сергей Бойко в своем Telegram-канале .

«По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА», — объявил он.

Жилые дома и объекты инфраструктуры, по информации чиновника, не получили повреждений. Бойко сообщил, что мирные жители не пострадали. Обследование территории, заявил он, продолжится.

Взрывы послышались в районе местной нефтебазы, сообщил Telegram-канал Shot. Сначала раздались звуки, характерные для дронов, а затем около пяти хлопков. В городе сработала система ПВО.

В предыдущий день военные в Херсонской области уничтожили две ракеты ATACMS, нацеленные на объекты в Крыму. Обломки рухнули вдали от населенных пунктов.