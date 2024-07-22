В России за ночь обезвредили 75 украинских беспилотников

В Ростовской области ночью уничтожили 47 беспилотников, а в общей сложности над российскими регионами обезвредили 75 дронов. Об этом сообщило Минобороны .

Киевский режим, по информации пресс-службы министерства, пытался атаковать беспилотниками объекты на территории России. Больше всего дронов уничтожили в Ростовской области — 47 аппаратов. Еще 17 БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Восемь дронов уничтожили над Краснодарским краем, по одному — в Воронежской, Белгородской и Смоленской областях. Таким образом общее количество сбитых дронов достигло 75 штук.