Воздушная тревога в Киеве звучала всю ночь 5 сентября

Кличко: воздушная тревога в Киеве звучала всю ночь

Фото: Unsplash

Воздушная тревога всю ночь действовала в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! В столице воздушная тревога продолжается всю ночь», — написал он.

Утром Кличко призвал жителей не покидать укрытий. Он сообщил, что в небе над столицей находятся несколько дронов.

Взрывы ночью также гремели в Киеве и Кривом Роге. Накануне по всей территории Украины звучала сирена воздушной тревоги, на ее фоне очередь взрывов прозвучала в Ровно и Львове, а позже в Сумах.

Российские войска стали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ. При этом ВС России бьют по объектами оборонной промышленности, а не по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры, как это делает противник.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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