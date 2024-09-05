Воздушная тревога в Киеве звучала всю ночь 5 сентября

Воздушная тревога всю ночь действовала в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! В столице воздушная тревога продолжается всю ночь», — написал он.

Утром Кличко призвал жителей не покидать укрытий. Он сообщил, что в небе над столицей находятся несколько дронов.

Взрывы ночью также гремели в Киеве и Кривом Роге. Накануне по всей территории Украины звучала сирена воздушной тревоги, на ее фоне очередь взрывов прозвучала в Ровно и Львове, а позже в Сумах.

Российские войска стали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ. При этом ВС России бьют по объектами оборонной промышленности, а не по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры, как это делает противник.