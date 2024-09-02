Российские военные нанесли групповой удар по объектам ОПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Фото: РИА «Новости»

ВС России ночью 2 сентября нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонного-промышленному комплексу Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары по объектам ОПК и энергетики Украины российские военные наносили ночью высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА. На ликвидированных предприятиях противник занимался ремонтом авиатехники и ракетного вооружения, а также собирал и хранил дроны, сообщили в Минобороны.

Под удар попал, в том числе, пункт дислокации иностранных наемников, рассказали в ведомстве, добавив, что все назначенные цели удалось поразить.

Ранее ВС России нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в Сумской области, противник в результате атаки лишился нескольких машин и трех американских пусковых установок HIMARS. Кроме того, погибли около 30 украинских солдат.

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