Очередной взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Сумах. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах снова было слышно звук взрыва», — отметили журналисты.

Через 20 минут после первого взрыва телеканал сообщил о втором. В Сумской области в это время работала сирена воздушной тревоги. Также сигнал звучал в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Российские войска ударом «Краснополя» уничтожили в Сумской области чешскую РСЗО Vampire вместе с расчетом ВСУ. Боевую машину обнаружила разведка при помощи беспилотника. Работу артиллеристов показало Минобороны России.