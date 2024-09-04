Очередной взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги

«Общественное»: в Сумах прогремели взрывы

Фото: РИА «Новости»

Взрывы прогремели в Сумах. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах снова было слышно звук взрыва», — отметили журналисты.

Через 20 минут после первого взрыва телеканал сообщил о втором. В Сумской области в это время работала сирена воздушной тревоги. Также сигнал звучал в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Российские войска ударом «Краснополя» уничтожили в Сумской области чешскую РСЗО Vampire вместе с расчетом ВСУ. Боевую машину обнаружила разведка при помощи беспилотника. Работу артиллеристов показало Минобороны России.

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