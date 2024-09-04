Во Львове и Ровно прогремели взрывы

«Зеркало недели»: взрывы прозвучали во Львове и Ровно

Повторные взрывы прозвучали во Львове и Ровно. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по всей стране звучал сигнал воздушной тревоги. Взрывы также были слышны в Киеве, уточнил RT.

Ранее ВС России ударили по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял о том, что в результате погиб 41 солдат, минимум 180 получили ранения.

Также в начале сентября российские военные нанесли ракетный удар по цехам завода «Артем» в Киеве. На предприятии вспыхнул пожар.