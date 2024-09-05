Взрывы прогремели в Киеве и Кривом Роге

«Страна.ua»: в Киеве и Кривом Роге прогремели взрывы

В Киеве и Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Накануне по всей территории Украины звучала сирена воздушной тревоги, на ее фоне раздались взрывы в Ровно и Львове. Позже стало известно об очередном взрыве в Сумах.

Российские войска 3 сентября атаковали военный институт связи в Полтаве. ВС России поразили объект с помощью ракет «Искандер», здание центра получило значительные разрушения. Предположительно, подготовкой боевиков занимались иностранные инструкторы.

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ при ударе потеряли более 40 военнослужащих, еще 180 ранены.