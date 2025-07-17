Рогов указал на целенаправленную зачистку мужчин старше 60 лет на Украине

Власти Украины проводят целенаправленную политику по зачистке населения пенсионного возраста. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Киевский режим целенаправленно реализует политику по зачистке населения пенсионного возраста, преследуя несколько безумных целей. Во-первых, сократить число людей, которым нужно платить пенсии, а во-вторых, быстрее уничтожить население, чтобы люди не мешали распродавать ресурсы», — сказал он.

Рогов напомнил, что на Украине все добровольное быстро приобретает форму добровольно-принудительного.

«Как у людей старше 60 будет возникать желание служить — большой вопрос. Можно написать от их имени любую бумагу и затем отправить для утилизации на фронт. Поймать человека старше 60 лет легче, чем молодого», — добавил председатель комиссии Общественной палаты.

Днем ранее Верховная рада Украины одобрила службу в ВСУ мужчин старше 60 лет по контракту. Также появилась информация о большом числе колумбийцев в рядах украинской армии.