ВСУ отправили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки военных

Украинские командиры направили пограничные подразделения на Харьковское направление из-за критической нехватки личного состава. Об этом заявил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

По данным собеседника журналистов, в район Волчанских Хуторов перебросили 11-й отряд украинской погранслужбы. Данное подразделение уже понесло существенные потери от огня российской армии.

Ранее стало известно, что украинские военные отразили контратаку ВСУ на Харьковском направлении. Две украинские штурмовые группы попытались вернуть утраченные позиции рядом с населенным пунктом Чугуновка. Российские бойцы отразили атаку, противник сбежал. До этого войска России освободили Чугуновку.