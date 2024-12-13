Войска России за неделю нанесли 15 групповых ударов по военным объектам Украины

МО: Россия нанесла 15 групповых ударов по Украине за неделю

За неделю российские военные нанесли 15 массированных ударов с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также местам дислокации боевиков и наемников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также российские военные поразили места сборки и хранения украинских дронов и склады боеприпасов, объекты энергетики и инфраструктуру военных аэродромов.

«Все цели ударов достигнуты», — отметили в оборонном ведомстве.

ВС России за неделю освободили три населенных пункта в курском приграничье. На линии фронта в зоне СВО в плен сдались 87 украинских военнослужащих.

Кроме того, российские военные нанесли массированный удар по объектам Украины в ответ на атаку ATACMS по Таганрогу. Кремль предупреждал, что армия России неизбежно примет меры после обстрелов со стороны ВСУ.