За неделю российские военные нанесли 15 массированных ударов с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также местам дислокации боевиков и наемников. Об этом сообщила
пресс-служба Минобороны.
Также российские военные поразили места сборки и хранения украинских дронов и склады боеприпасов, объекты энергетики и инфраструктуру военных аэродромов.
«Все цели ударов достигнуты», — отметили в оборонном ведомстве.
ВС России за неделю
освободили три населенных пункта в курском приграничье. На линии фронта в зоне СВО в плен сдались 87 украинских военнослужащих.
Кроме того, российские военные нанесли массированный удар по объектам Украины
в ответ на атаку ATACMS по Таганрогу. Кремль предупреждал, что армия России неизбежно примет меры после обстрелов со стороны ВСУ.
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