За неделю в российский плен сдались 87 украинских военнослужащих

Минобороны сообщило о 87 взятых в плен украинских военных за неделю

За неделю в российский плен сдались 87 украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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