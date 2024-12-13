За неделю в российский плен сдались 87 украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
За неделю в российский плен сдались 87 украинских военнослужащих
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