Российские войска за неделю отбили у ВСУ три населенных пункта в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные освободили села Плехово, Дарьино и Новоивановка.

«В течение недели подразделения группировки войск „Север“ продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области», — отметили в пресс-службе.

Российские авиация, БПЛА и артиллерия поразили ВСУ и технику двух танковых, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.

Ранее в Сети появились видеозаписи с последствиями штурма села Плехово. Военкоры заявили, что войска выбили противника из поселка всего за три часа. Военный корреспондент Владимир Романов рассказал, что в штурме якобы принимал участие северокорейский спецназ. Минобороны не подтверждало эту информацию.