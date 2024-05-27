Военные сообщили о ликвидации 12 беспилотников над регионами России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 12 БПЛА, в том числе над Брянской областью

Ночью российские силы ПВО перехватили и сбили 12 беспилотников. Из них шесть нейтрализовали в Орловской области, сообщило Минобороны .

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявила пресс-служба.

В общей сложности военные ликвидировали 12 дронов. Половину из них засекли в Орловской области, еще четыре — в Краснодарском крае. По одному сбили в Брянской и Белгородской областях.

Власти Брянской области сообщили об уничтожении двух дронов в Севском и Брасовском районах. Никто не пострадал. Разрушений, по предварительной информации, не зафиксировали. Оперативные службы выехали к месту падения обломков. Опасность атаки с воздуха объявляли также в Воронежской области. В Орловской области при повторном ударе БПЛА погиб один человек.