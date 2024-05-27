Беспилотники ликвидировали в Брянской области
Губернатор Богомаз: в Севском и Брасовском районах Брянской области сбили 2 БПЛА
Утром 27 мая в Брянской области нейтрализовали два украинских беспилотника. Местные жители не пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским и Брасовским районами силами ПВО Министерства обороны», — заявил он.
Разрушений, по информации Богомаза, не зафиксировали. Жители не пострадали. Губернатор сообщил, что оперативные службы выехали к месту событий.
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