Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Орловской областью

Российские зенитчики сбили украинский беспилотник над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что силы противовоздушной обороны пресекли очередную террористическую атаку на регион.

«По предварительной информации жертв и разрушений нет», — уточнил он.

Клычков добавил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранители.

До этого украинский беспилотник уничтожили над Брянской области. Дрон ВСУ заметили над территорией Навлинского района. По информации местных власти, обошлось без разрушений и пострадавших.

Украинские боевики также атаковали Белгород, используя беспилотник самолетного типа. Аппарат упал в районе Педагогического колледжа. В результате детонации осколками повредило два транспортных средства, из людей никто не пострадал.