Опасность атаки БПЛА объявили в Курской и Воронежской областях

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Также система оповещения населения заработала в Воронежской области.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — уточнил глава региона.

До этого в воскресенье, 26 мая, украинские боевики обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе и деревню Внезапное в Кореневском районе. В первом населенном пункте местная жительница получила ранение и была госпитализирована, во втором контузило механизатора, работающего в поле.

Опасность атаки беспилотников также объявили в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, силы противовоздушной обороны наготове. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие, следить за оповещениями от правительства области или МЧС России.

Ранее российские зенитчики уничтожили украинские беспилотники над Орловской и Брянской областями. На местах обошлось без пострадавших и разрушений.