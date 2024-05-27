Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Орловскую область

В Орловской области в ходе массированной атаки украинских беспилотников погиб водитель 8-й областной пожарной части, еще три человека пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

Украинский беспилотник рухнул на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. Повреждения получила часть фасада административного здания. Последствия падения БПЛА устраняли сотрудники оперативных служб, во время работы которых на территории АЗС упал еще один дрон ВСУ.

«В результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали», — написал глава региона.

Клычков отметил, что это предварительная информация. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и оперативные службы.

Ранее российские зенитчики уничтожили украинский беспилотник над регионом. Тогда никто из людей не пострадал, разрушений на земле тоже не было.