В ходе спецоперации российские военные за минувшие сутки сбили 72 дрона, восемь британских крылатых ракет Storm Shadow и реактивные снаряды зарубежных реактивных систем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции», — указали в ведомстве.

В зоне СВО обезвредили 72 беспилотника, пять американских реактивных снарядов HIMARS и чешских Vampire. С начала операции военные уничтожили более 27 тысяч дронов, 535 зенитных ракетных комплексов и 1362 боевые машины реактивных систем залпового огня.

На Авдеевском направлении поразили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины. В Херсонской области сорвали попытки высадиться на левом берегу Днепра. Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области.