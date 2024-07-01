Пункт управления БПЛА уничтожили на Авдеевском направлении

Минобороны: расчет гаубицы «Гиацинт-С» поразил пункт управления БПЛА в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Группировка «Центр» уничтожила пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Операцию провел расчет самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт-С», сообщило Минобороны.

Замаскированный пункт управления БПЛА располагался в разрушенной постройке на расстоянии более 20 километров от российских позиций. Артиллеристы получили координаты, навели орудие и открыли огонь из 2С5 «Гиацинт-С» калибра 152 миллиметра. Удары корректировали при помощи беспилотника «Орлан-30».

После прилета произошел сильный пожар и детонация боекомплекта. Пункт управления ВСУ уничтожили.

Российские войска взяли под контроль село Раздоловка в ДНР. Командир штурмовой роты заявил, что противник не ожидал нападения с использованием дронов и артиллерии. Сначала военные захватили ключевой перекресток, затем сам населенный пункт.

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