ВСУ провалили попытку атаки на левый берег Днепра
Сальдо: попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра удалось отбить
Российские военные отбили попытки украинских националистов прорваться на левый берег Днепра, противник понес серьезные потери. Об этом ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ВСУ планировали высадиться в районе населенного пункта Днепряны.
«Украинские формирования после Крынок предприняли попытки высадиться в районе Днепрян на левом берегу, но все их отбили с огромными потерями для Киева», — отметил глава региона.
Днепряны — населенный пункт в 15 километрах восточнее Крынок на левом берегу Днепра. Он находится под постоянным огнем ВСУ из-за своего прибрежного положения. По словам Сальдо, командование боевиков Украины отправляет их на верную смерть, пытаясь отбить населенный пункт.
Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» заявлял, что ВСУ пытались форсировать реку Волчья в Харьковской области, но потерпели неудачу.