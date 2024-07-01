Российские военные отбили попытки украинских националистов прорваться на левый берег Днепра, противник понес серьезные потери. Об этом ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ планировали высадиться в районе населенного пункта Днепряны.

«Украинские формирования после Крынок предприняли попытки высадиться в районе Днепрян на левом берегу, но все их отбили с огромными потерями для Киева», — отметил глава региона.

Днепряны — населенный пункт в 15 километрах восточнее Крынок на левом берегу Днепра. Он находится под постоянным огнем ВСУ из-за своего прибрежного положения. По словам Сальдо, командование боевиков Украины отправляет их на верную смерть, пытаясь отбить населенный пункт.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» заявлял, что ВСУ пытались форсировать реку Волчья в Харьковской области, но потерпели неудачу.